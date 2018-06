Radeburg

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag in Bärwald bei Radeburg eine Kuh auf der Weide geschlachtet. Nur die Innereien hätten die Täter auf der Wiese an der Kalkreuther Straße zurückgelassen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. „Kopf und Körper wurden abtransportiert“, sagte ein Polizeisprecher.

In der jüngeren Vergangenheit der Dresdener Beamten sei der Vorfall einzigartig. Die Ermittler erhoffen sich Zeugenhinwiese. Sie gehen davon aus, dass der Schlachtvorgang und die Abfahrt einige Zeit in Anspruch genommen haben müssen. Außerdem müsse das tote Tier auch irgendwo geblieben sein. Größere Fleischvorräte könnten ebenfalls auffallen.

Der Besitzer des Muttertiers hatte den Vorfall bei der Polizei angezeigt, die Beamten ermitteln wegen Diebstahls und Verstoß gegen des Tierschutzgesetzes. Das Motiv sei derzeit unklar. Den Wert der Kuh gaben die Ordnungshüter mit 900 Euro an.

Von mro