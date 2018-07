Markkleeberg/Leipzig

Neun beschädigte Scheiben und ein an die Wand gesprühtes Graffito – das ist die Bilanz eines Anschlags auf das Technische Rathaus Markkleeberg, in dem auch das Ordnungsamt seinen Sitz hat. Laut Polizei sahen Zeugen, wie gegen 2.25 Uhr drei dunkel Personen die Fenster beschädigten und die Parole „Unser Hass gegen ihre Repression“ sprühten.

Inzwischen ist der auf der Internetplattform Indymedia ein Bekennerschreiben veröffentlicht worden. „Anlässlich eines besonderen Jahrestages, nämlich ein Jahr G20 in Hamburg, haben wir in der Nacht vom 09. auf 10. Juli an den Türen des Ordnungsamts in Markkleeberg angeklopft“, heißt es dort. Damit solle unter anderem gegen das seit kurzem als Polizeibehörde aufgewertete Ordnungsamt protestiert werden.

„Wir haben das Bekennerschreiben zur Kenntnis genommen“, heißt es von Seiten der Polizei lediglich. Dort hat inzwischen der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen. Am Dienstag wurde zudem ein Zeugenaufruf veröffentlicht. Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Polizeirevier Südost in der Richard-Lehmann-Straße 19 oder unter der Telefonnummer (0341) 30 30 – 100 zu melden.

luc