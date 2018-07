Zwenkau

In der Nacht zu Donnerstag sind Unbekannte in Zwenkau im Schäfereigut durch die Terrassentür gewaltsam in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Sie durchsuchten alle Räume, Schränke und Behälter. Wie die Polizei weiter informierte, trugen die Täter einen Stahlblechschrank aus dem Haus, brachen ihn auf und entwendeten daraus unter anderem ein Jagdgewehr und Munition.

Die Waffe habe sich legal im Besitz des 70-jährigen Hausbesitzers befunden und sei ordnungsgemäß aufbewahrt gewesen. Ob noch weitere Gegenstände entwendet wurden, werde ermittelt. Zur Höhe des Sach- und Stehlschadens könnten noch keine Angaben gemacht werden.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Borna, Grimmaische Straße 1 a in 04552 Borna, Telefon 03433 2440, zu melden.

Von gr