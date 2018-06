Altenburg

Größerer Polizeieinsatz in Altenburg-Südost: Gleich mehrere Streifenwagen sind wegen eines tätlichen Angriffs gegen einen Rollstuhlfahrer in der Nacht von Montag auf Dienstag ausgerückt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, eilten die Beamten gegen Mitternacht in die Ahornstraße, wo ein bislang unbekannter Täter den 43-Jährigen attackierte. Zuvor soll es bereits zu Beleidigung gegenüber dem Behinderten gekommen sein. Als ein 18-Jähriger Zeuge die Tat bemerkte, eilte er zu Hilfe und schubste den Täter beiseite. Der Angreifer ließ daraufhin vom Rollstuhlfahrer ab und flüchtete in Richtung Eschen-/Pappelstraße.

Opfer verletzt sich leicht

Der 43-Jährige kippte jedoch samt Rollstuhl nach hinten und verletzte sich, so dass er mit einem hinzugerufenen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Er habe die Klinik aber bereits wenig später wieder verlassen können, teilte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage mit. „Er hatte keinen schweren Verletzungen.“ Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte die Polizei den Verursacher der Verletzungen, dessen Motiv bisher völlig unklar ist, bislang noch nicht ermitteln.

Polizei bittet um Mithilfe

Daher sucht man den Täter, der wie folgt beschrieben wird: männlich, circa 35 Jahre alt, kräftige Figur, circa 180 Zentimeter groß und weiß bekleidet. Der Angreifer war zudem in Begleitung einer sehr schlanken blonden Frau, die ebenfalls weiß gekleidet war. Neben dem Täter sucht die mit dem Fall befasste Altenburger Polizei weitere Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zur Tat geben können. Diese werden geben, sich unter der Telefonnummer 03447-4710 zu melden.

Von Thomas Haegeler