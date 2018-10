Leipzig

In der Nacht zum Freitag ist ein Autofahrer scheinbar von einer Brücke aus attackiert worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 44-jährige Mann in Richtung Berlin unterwegs als er gegen 23.40 Uhr die Brücke passierte, die bei der B6 über die A9 führt. Hier bemerkte er eine Erschütterung am Auto.

Der 44-Jährige fuhr daraufhin von der Autobahn ab und begutachtete seinen Wagen, wobei ihm ein Einschlagsloch auffiel, das laut eigener Aussage vorher noch nicht da gewesen sei. Nachdem die Polizei von dem Vorfall informiert worden ist, suchte sie das Gelände ab. Die Beamten konnten allerdings nichts finden, was als fragliches Wurfobjekt infrage käme.

Sie trafen allerdings einen betrunkenen Mann, der angab, auf dem Heimweg zu sein. Die Polizei betrachtet den Mann im Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr als einen ersten Verdächtigen. Der Schaden am Auto wird auf 1000 Euro geschätzt.

thiko