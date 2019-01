Landkreis Leipzig

Schnee und Eisglätte sorgten am Dienstagmorgen im Landkreis Leipzig für zahlreiche Verkehrsunfälle. So rutschten nach Angaben der Polizei 7.20 Uhr an der Abfahrt der B 95 in Rötha sechs Autos aufeinander, weil die Fahrbahn spiegelglatt war.

Ein Lkw-Fahrer ist in der Nacht zu Dienstag auf der A 14 in Fahrtrichtung Magdeburg zwischen Kleinpösna nd Leipzig-Ost von der Fahrbahn abgekommen. Die Autobahn war zwischenzeitlich gesperrt. Pendler rund um Machern müssen sich aber noch auf Stau einstellen.

Auf A 72 bei Borna kracht es zwei Mal

Auch auf der A 72 zwischen Borna und Geithain hat es am Morgen gleich zwei Mal gekracht. Gegen acht Uhr kollidierte ein Autofahrer auf der glatten Fahrbahn mit der Leitplanke. Eine Dreiviertelstunde später krachten an derselben Stelle drei Autos gegeneinander. So die Erstinformation der Polizeidirektion Chemnitz.

„Es sieht auf den ersten Blick nach Blechschäden aus“, so eine Sprecherin der Polizei. Nähere Infos konnte sie am Vormittag aber noch nicht geben. Auf der A72 staut es sich derzeit in Richtung Hof. Autofahrer brauchen etwa zehn Minuten länger.

Blechschäden rund um Borna

Anderenorts blieb es nach Informationen aus dem Polizeirevier Borna bei Blechschäden; ernsthaft Verletzte habe es nicht gegeben. Auf der Großen Seite in Eschefeld waren am Morgen zwei sich begegnende Autos nicht reibungslos aneinander vorbei gekommen.

In der Espenhainer Straße in Rötha rutschte ein Wagen gegen einen Zaun. Auch in Pegau, Carsdorfer Höhe, kam es zu einem winterbedingten Unfall.

Der Bauhof von Kitzscher war am Dienstagmorgen im üblichen Winterdiensteinsatz, extreme Glätte habe es nicht gegeben, heißt es aus der Region.

Von Ekkehard Schulreich, gap, an