Lampertswalde

Ein 65 Jahre alter Autofahrer ist mit seinem Wagen auf der Bundesstraße 98 bei Lampertswalde (Landkreis Meißen) von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Bei dem Aufprall am Mittwochabend wurde der 65-Jährige schwer verletzt, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Warum der 65-Jährige von der Fahrbahn abgekommen ist, konnte die Polizei noch nicht sagen. Die Beamten vermuten aber, dass der Fahrer alkoholisiert gewesen sei.

Von dpa