Leipzig

Vier Verkehrsunfälle in wenigen Minuten: Am Dienstagmittag kam es gegen 13:30 Uhr auf der Autobahn 9 in Höhe des Schkeudritzer Kreuz in Richtung Berlin zu mehreren Zusammenstößen. Auslöser war laut Polizei ein Auffahrunfall zwischen zwei Lastwagen. Der eine Lkw verlor aufgrund des Unfalles eine Ladung Flüssigseife, die sich auf der Fahrbahn verteilte.

Aufgrund des darauf folgenden Staus ereigneten sich drei weitere Auffahrunfälle auf der A9. Insgesamt waren sieben Lastwagen und zwei Pkw an den Zusammenstößen beteiligt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Von RND/LVZ