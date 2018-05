Ein Tragischer Unglücksfall hat sich am Samstag im Landkreis Görlitz ereignet. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, habe eine Schäferhund in Krauschwitz seine Besitzerin attackiert. Da das Tier den Rettungskräften den Zugang zum Grundstück verweigerte, mussten die Beamten den Hund erschießen.