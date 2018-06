Wurzen

Am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr ereignete sich in Wurzen an der B6-Kreuzung an der Muldebrücke ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen, darunter ein Kind, verletzt worden sind.

Zur Galerie Ein Toyota und ein Lkw sind auf der B6 an der Muldebrücken-Kreuzung miteinander kollidiert – zwei Menschen wurden verletzt.

Aus bislang unbekannter Ursache ist ein Toyota Geländewagen mit einem Lkw zusammengestoßen. Zum Unfallzeitpunkt war die Lichtsignalanlage der Kreuzung außer Betrieb.

Während der Rettungsdienst die notärztliche Versorgung der Unfallopfer übernahm, kamen Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Wurzen zum Einsatz, um auslaufende Betriebsstoffe auf der Fahrbahn zu sichern. Der Kreuzungsbereich wurde von der Polizei vorübergehend voll gesperrt.

Von Frank Schmidt