Neukieritzsch/Deutzen

Ein Unfall Samstagnachmittag in Deutzen hatte vier verletzte Personen zur Folge, darunter zwei Kinder. Er ereignete sich gegen 16 Uhr in der Regiser Straße. Nach Polizeiangaben waren zwei Personenkraftwagen in Richtung Regis unterwegs. Die vordere Fahrerin eines Dacia sei in Höhe der Ernst-Thälmann-Straße ausgeschert, habe noch ein entgegenkommendes Fahrzeug passieren lassen und dann wenden wollen.

Dacia stößt mit Opel zusammen

Dabei sei es zum Zusammenstoß mit dem nachfolgenden Opel gekommen. In dem Opel befanden sich vier Personen. Zwei Mädchen, neun und zehn Jahre alt, sowie ein Mann (26) wurden durch den Crash leicht verletzt, teilte die Polizei weiter mit. Die 31-jährige Fahrerin blieb unversehrt. Die Dacia-Fahrerin (35) saß allein im Fahrzeug und zog sich schwere Verletzungen zu.

Von Frank Prenzel