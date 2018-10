Machern

Einer Autofahrerin aus dem Nachbarlandkreis Torgau-Oschatz ist ein Ausweichmanöver im Muldental zum Verhängnis geworden. Von Brandis kommend befuhr sie am Dienstagabend gegen 20.45 Uhr die Ortsverbindungsstraße nach Machern. Dort kam sie von der Fahrbahn ab und wurde auf das angrenzende Feld geschleudert, wo ihr Auto, ein VW-Kleinwagen, auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand kam.

Der Polizei vor Ort gegenüber gab sie an, einem die Fahrbahn querenden Tier ausgewichen zu sein, wobei sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Um was für ein Tier es sich dabei gehandelt habe, sei nicht bekannt, dieses habe ohne Fahrzeugkontakt den Unfallort fluchtartig verlassen. Ein Rettungsfahrzeug hat die augenscheinlich nur leicht verletzte Frau vorsorglich zur Beobachtung sowie für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Autoverkehr auf der um diese Zeit wenig befahrenden Straße konnte ungehindert am Unfallort vorbeifahren. Am Fahrzeug entstand erheblichen Sachschaden, der jedoch nicht näher bezifferte werden konnte.

Von fsw