Colditz

Schwerer Unfall bei Colditz: Ein Schulbus ist am Montagfrüh zwischen Schönbach und Leisenau mit einem Audi zusammengeprallt. Der Bus war mit 24 Kindern auf dem Weg von Grimma nach Colditz unterwegs, als er gegen sieben Uhr auf der B 107 mit dem Pkw kollidierte.

Kinder verlassen über Notausstieg den Bus

Den Angaben zufolge saßen 24 Kinder in dem Bus, der durch den Unfall in den Straßengraben rutschte. Wie inzwischen bekannt wurde, mussten die Schulkinder den Bus über die Notausstiege der Seitenscheiben verlassen. Mittlerweile ist ein Kriseninterventionsteam alarmiert worden, um die Grundschüler der Großbothener Einrichtung, die in dem Fahrzeug saßen, psychologisch zu betreuen.

Zur Galerie 24 Kinder saßen in einem Schulbus, der am Montagmorgen auf der B107 bei Colditz mit einem Pkw Audi zusammenstieß.

Die Insassen des Busses stehen unter Schock. Ein Teil der Kinder wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. Auch die Busfahrerin wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Der Audifahrer wurde dagegen schwer verletzt.

Bundesstraße 107 voll gesperrt

Wegen der Bergungsarbeiten war die Bundesstraße 107 zwischen Leisenau und Schönbach voll gesperrt. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz, um den schwer verletzten Audifahrer aus dem Wrack zu befreien.

Von Frank Schmidt