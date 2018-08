Dresden

Am Mittwochmorgen hat es schon wieder auf der A 4 zwischen Wilsdruff und der Raststätte Dresdner Tor gekracht. Diesmal rauschten gegen 7.30 Uhr drei Sattelzüge und ein kleinerer Laster zusammen. Nach ersten Informationen gibt es zum Glück nur einen Leichtverletzten. Dennoch sind zwei Fahrstreifen der Autobahn – ohnehin aufgrund der Baustelle ein Nadelöhr – blockiert. Es bildete sich ein langer Stau bis zum Dreieck Nossen. Die Aufräumarbeiten dauerten am Vormittag noch an.

Von halk