Leipzig

Auf der A9 bei Leipzig hat es am Sonntagvormittag einen Unfall gegeben. Dabei wurden vier Menschen verletzt. Laut der Feuerwehr Wiedemar krachten gegen 11.30 Uhr in Richtung Berlin mehrere Fahrzeuge ineinander. Kameraden der Feuerwehren Wiedemar und Schkeuditz waren vor Ort. In einem der Fahrzeuge befand sich zudem ein Hund. Da sein Besitzer bereits im Krankenhaus war, wurde er vorübergehend in ein Tierheim gebracht.

Die A9 war in Richtung Berlin vorübergehend gesperrt. Quelle: Feuerwehr Wiedemar

Die Unfallstelle war zwischenzeitlich voll gesperrt, später wurde der Verkehr auf einer Spur vorbeigeleitet. Kräfte der Feuerwehr reinigten die Unfallstelle.

