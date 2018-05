Grimma

Das kurze aber heftige Unwetter am Mittwochabend mit Starkregen und vereinzelten Hagelschauern in und um Grimma ist mit glimpflichen Folgen über die Region hinweg gezogen. Das geht aus einer ersten Bilanz der Stadtverwaltung hervor.

Dennoch kam es zu Überschwemmungen, die bei solchen Wetterlagen immer wieder an neuralgischen Punkten auftreten. So waren einmal mehr die Bahnunterführung in der Husarenstraße und die in der Straße des Friedens betroffen, wo das tiefer liegende Betriebsgelände der Baugenossenschaft gewissermaßen zum Überlaufkanal für die Wassermassen wurde.

Hohe Regenmengen

Binnen einer halben Stunde seien 20 bis 30 Liter Regen je Quadratmeter niedergegangen, erklärte Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst. Die Messstelle in Grimma-Kleinbothen registrierte insgesamt 34,2 Liter pro Quadratmeter.

Auch in Großbothen stand die Bahnunterführung auf der B107 unter Wasser. Aber nennenswerte Wasserschäden im kommunalen Bereich seien nicht aufgetreten, sagte Stadtsprecher Sebastian Bachran auf Nachfrage.

In Mutzschen allerdings gab es einen Stromausfall und ein kommunales Datennetzwerk sei ausgefallen, sodass das Bürgerbüro am Donnerstag – dem einzigen Öffnungstag in der Woche – geschlossen bleibt.

Von Frank Schmidt