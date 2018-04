Aus Frust: 27-Jähriger zündet eigene Wohnung an

Dippoldiswalde. Aus Wut über seine Lebenssituation soll ein 27-Jähriger am Freitagabend seine eigene Wohnung angezündet haben. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall in einem Mehrfamilienhaus an der Käthe-Kollwitz-Straße. 14 Personen mussten im Zuge der Löscharbeiten aus dem Haus evakuiert werden.

Zwei Mitarbeiter der Feuerwehr zogen sich leichte Verletzungen bei der Brandbekämpfung zu. Der 27-jährige Wohnungsinhaber konnte gerettet werden und wurde stationär in einem Krankenhaus zur Behandlung aufgenommen. Die Brandwohnung wurde durch die massiven Schäden unbewohnbar.

Der 27-Jährige steht im Verdacht, das Feuer selbst gelegt zu haben. Hierzu werden derzeit weitere umfangreiche Ermittlungen in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Dresden geführt.

Von cg