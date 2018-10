Grimma/Hohnstädt

Am Tag nach dem schweren Kutschunglück im Reit- und Fahrverein Grimma-Hohnstädt sitzt der Schock bei Freimut Zuhl noch immer tief. Der 66-jährige Vereinschef bestätigte am Montag, dass der schwerverletzte 68-jährige Kutscher reanimiert werden musste und in eine Leipziger Klinik gebracht wurde. Nach Auskunft der Ärzte, so Zuhl weiter, sei sein Zustand den Umständen entsprechend stabil. Die beiden mitgefahrenen Mädchen im Alter von 16 und 17 Jahren erlitten leichte Verletzungen und konnten bereits am Sonntag nach ambulanter Behandlung nach Hause entlassen werden. Unabhängig vom persönlichen Leid der Pferdesportfreunde könne der Schaden an der Unfallkutsche nicht beziffert werden.

Kutscher in Grimma als erfahrener Gespannführer bekannt

„Es handelt sich hierbei um ein privates Gespann, welches nicht dem Verein, sondern dem Kutscher gehört, der damit auch eine ganz normale private Ausfahrt machte“, stellte Zuhl klar. Dennoch stehe der Verein dem Verunglückten bei und fühle sich mit verantwortlich, ließ er wissen. Der Kutscher sei ein langjähriges Vereinsmitglied und als ein erfahrener sowie sehr umsichtiger Pferdegespannführer bekannt. Auch das 17-jährige Mädchen verfüge als Vereinsmitglied über gewisse Erfahrungen, sowohl als Reiterin im Sattel als auch als Gespannführerin auf dem Kutschbock, versicherte Zuhl. Einzig deren 16-jährige Freundin ist „nur“ als Feriengast in der Kutsche sitzend dabei gewesen. Die beiden vorgespannten Ponys „Rubin“ und „Franzl“ kamen mit dem Schrecken davon.

Spekulationen über Unfall-Ursache

Zuhl, der eigenen Anganbe zufolge mit acht Jahren im Verein das Reiten trainierte, wurde unmittelbarer Augenzeuge des Unglückes. Ohne den Ermittlungen der Polizei vorgreifen zu wollen, hat er für das Durchgehen der Pferde nur eine Erklärung. „Auf der leicht abschüssigen Strecke, die für das Gespann nicht unbekannt ist, liegt derber Rollsplitt. Und vermutlich haben die Räder beim Abbremsen blockiert, was vermutlich ein für die Pferde ungewöhnliches Geräusch verursacht hat. Je schneller die Fuhre abging, um so intensiver wurde das Geräusch“, vermutet Zuhl. Das habe offensichtlich die Pferde völlig verunsichert.

Kutsche knallte frontal an den Baum

Schlussendlich sei das eine Tier am Baum links vorbei, das andere rechts vorbeigezogen, so dass die Kutsche mit der Deichsel frontal auf den Baum prallte. Während die Mädchen einen rettenden Sprung von der Kutsche wagten, sei der Kutscher seinem Schicksal voll ausgeliefert gewesen. Zuhl beklagte noch, dass sich die Kommunikation mit dem Rettungsdienst als „langwierig und zeitintensiv“ erwiesen habe, „wo es doch um Leben oder Tod geht“. Zum Glück seien Krankenschwestern vor Ort gewesen, die die medizinische Erstversorgung übernommen hätten.

Verein will Kutscher für Gefahren sensibilisieren

Für den Reit- und Fahrverein Grimma mit vielen Veranstaltungen in der Region, vor allem in der Kinder- und Jugendarbeit, gleicht der Unfall einem Genickschlag. „Ich kann es einfach nicht begreifen, zumal wir all die Jahre keine nennenswerten Unfälle hatten“, zeigte sich Zuhr noch immer betroffen und will seine Vereinsmitglieder zukünftig noch mehr für die Gefahren im Pferdesport sensibilisieren.

Peta fordert Kutschenverbot

Unterdessen hat die Tierrechtsorganisation Peta die Forderung nach einem Kutschenverbot erneuert. In einem Appell wird Henry Graichen (CDU), Landrat im Lankdreis Leipzig, aufgefordert, den Einsatz von Pferden vor Kutschen zu verbieten. „Die Risiken bei Kutschfahrten sind unkontrollierbar, weil Pferde Fluchttiere sind und selbst bei geringen Störungen leicht in Panik geraten können“, so Jana Hoger, Fachreferentin bei Peta. „Die einzige Lösung zum Schutz von Mensch und Tier ist ein Verbot von Pferdekutschen.“

Von Frank Schmidt