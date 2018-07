Landkreis Leipzig

Sonntagnacht lieferte sich ein Audi-Fahrer auf der A14 bei Grimma eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Die Flucht endete abrupt an der Auffahrt in Grimma im Straßengraben. Aus dem Wagen flüchtete in Folge des Unfalls ein Hund. Die Polizei sucht jetzt nach dem acht Monate alten Blue Line Stafford und bittet Zeugen um Hinweise. Der Welpe hört auf den Namen Leni.

Was war passiert? Kurz nach Mitternacht am Sonntag wollte eine Streife des Autobahnpolizeireviers einen grauen Audi A4 kontrollieren. Die Beamten fuhren direkt hinter dem Audi und schalteten das Anhaltesignal „Stopp Polizei“ ein. Der Fahrer im Audi gab daraufhin Gas.

Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf. Der Audi-Fahrer passierte an der A14-Anschlussstelle Grimma die B107, machte eine scharfe Wendung, um sofort wieder auf die Autobahn aufzufahren. Nach knapp 20 Metern hat er offenbar die Kontrolle verloren, lenkte nach links ein und fuhr direkt in die Böschung am Straßenrand.

19-Jährige leicht verletzt

Dort verkeilte sich der Wagen und blieb stehen. Der Fahrer riss seine Tür auf und rannte in der Dunkelheit davon. Zurück ließ er eine geschockte und vollkommen aufgelöste 19-jährige Beifahrerin. Kurz nach dem Fahrer sprang der Hund aus dem Wagen, der der 19-Jährigen gehörte.

Durch den Unfall wurde die 19-Jährige leicht verletzt, sodass die Beamten einen Krankenwagen riefen, der sie zur Behandlung in ein Krankenhaus brachte. Zusätzlich informierten die Beamten die Feuerwehr, da der Audi stark qualmte und scheinbar Betriebsflüssigkeiten verlor

Ermittlungen wegen mehrerer Delikte

Der Wagen war wegen einer fehlenden Haftpflichtversicherung zur Fahndung ausgeschrieben. Trotz des Versuchs der Beamten, den Mann zu verfolgen, verloren sie seine Spur im Dunkeln, woraufhin ein Fährtensuchhund zum Einsatz kam. Der Hund konnte der Spur des Mannes nur bis zu einem Holzhandel folgen – gefunden wurde er nicht.

Die 19-jährige Beifahrerin aus Dresden beschrieb den Polizisten den Mann. Ihrer Aussage konnten die Polizisten einen 41-jährigen Mann zuordnen, der keinen Führerschein besitzt und der Dresdner Polizei nicht unbekannt ist. Gegen ihn wird nun wegen Fahrerflucht, fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

