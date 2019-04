Dresden/Leisnig

Bis nach Leisnig im Landkreis Mittelsachsen fuhr ein 29-Jähriger in der Nacht zum Ostermontag auf der Flucht vor der Polizei – umsonst. Die Beamten nahmen den Mann gegen 0.30 Uhr im Ortsteil Polkenberg fest.

Aufgefallen war der 29-Jährige in einem gemieteten VW in der Dresdner Friedrichstadt. Er entzog sich der Kontrolle in hohem Tempo, raste durch die Stadt auf die A 4 und die A 14 in Richtung Leipzig. An der Anschlussstelle Leisnig verließ er die Autobahn und wurde letztlich gestellt. Dabei halfen auch Polizisten der Direktion Chemnitz.

Während der Verfolgungsjagd wurden zwei Streifenwagen leicht beschädigt. Und warum das Ganze? Der 29-Jährige besitzt keinen Führerschein und hatte den VW mit falschen Papieren gemietet. Außerdem stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmittel und hatte auch eine geringe Menge einstecken.

Von fkä