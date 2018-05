Hochkirch

Im ostsächsischen Hochkirch hat sich ein vermeintlicher Einbrecher als Katze erwiesen. Sie sei von den Bewohnern versehentlich eingeschlossen worden und habe dann, in der Nacht zum Freitag, ein «dringendes Bedürfnis nach Freiheit verspürt», teilte die Polizeidirektion Görlitz mit. Anwohner riefen die Polizei, weil sie es immer wieder an einer Zimmertür des Hauses rütteln hörten. Die Polizei rückte daraufhin mit einer Streife an, die Katze konnte jedoch den Ordnungshütern entwischen.

LVZ