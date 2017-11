Elbe-Parey. Eine vermisste Frau ist in Elbe-Parey (Jerichower Land) tot aufgefunden worden. Die 82-Jährige aus Burg bei Magdeburg wurde am Samstagmittag von Passanten in der Nähe des Elbe-Havel-Kanals im Ortsteil Güsen entdeckt, wie die Polizei mitteilte. Die Todesursache blieb zunächst völlig unklar. Die Ermittlungen laufen. Die Frau wurde seit Montag vermisst.