Die Polizei fahndet nach einer vermissten 39-Jährigen aus Stützengrün im Erzgebirgskreis. Die Frau hatte ihre Wohnung am Samstag gegen 11 Uhr für Besorgungen verlassen. Seitdem wird sie vermisst. Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet, wie die Polizei mitteilte.

Sie ist etwa 1,70 Meter groß, hat lange, glatte, braune Haare und fährt einen schwarzen Fiat Doblo mit Zwickauer Kennzeichen. In dem Auto befand sich zudem ein rot-weißes Mountain-Bike. Sie könnte auch auf dem Fahrrad unterwegs sein.

Polizei findet die Frau am 5. Juni

Redaktionelle Anmerkung: Die Polizei hat die am Frau am 5. Juni bei einer gezielten Suche in Stützengrün tot aufgefunden. Name und Bild wurden daraufhin aus dem Artikel entfernt.

