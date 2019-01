Leisnig

Weiterhin fehlt von Christian M. jede Spur. Auch am Montag suchten erneut Taucher die Mulde nach dem 20-jährigen Leisniger ab. „Dabei konnten jedoch keine Feststellungen gemacht werden“, erklärt Doreen Göhler von der Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz auf Nachfrage der Döbelner Allgemeinen Zeitung. Auch am Dienstag sind wieder Taucher im Einsatz. Die Spezialisten kommen so lange zum Einsatz, bis nach Einschätzung der Ermittler jeder infrage kommende Bereich des Gewässers unter die Lupe genommen wurde.

MDR bespricht Fall

Unterdessen hoffen sowohl Polizei als auch Familie weiterhin auf Hinweise, die zum Fund des jungen Leisnigers führen. Besprochen wurde der Fall öffentlichkeitswirksam am Sonntagabend bei „ Kripo live“, einer Fernsehsendung des MDR. Moderator Axel Bulthaupt sprach mit Vater und Schwester des Vermissten. Die bezeichnet ihren Bruder als „höflichen, hilfsbereiten jungen Mann mit viel Humor, der auch Lebensfreude und Pläne für die Zukunft hat.“

Belohnung für entscheidenden Hinweis

Nach Angaben von Doreen Göhler sind mittlerweile mehrere Hinweise bei der Polizei eingegangen, „doch der entscheidende Hinweis war leider noch nicht dabei.“ Wer etwas beobachtet hat oder Kenntnisse zum Verbleib von Christian M. hat, kann sich bei der Polizei in Döbeln unter 03431/5690 oder jeder anderen Polizeidienststelle melden. Auf Hinweise, die letztlich zum Auffinden des Vermissten Leisnigers führen, ist mittlerweile eine Belohnung von 3000 Euro ausgelobt.

Von André Pitz