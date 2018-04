Chemnitz

Nach einer gewaltsamen Auseinandersetzung in einem Asylbewerberheim in Chemnitz ermittelt die Kriminalpolizei wegen versuchter Tötung. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, waren in der Einrichtung zwei Männer aus Nordafrika aneinandergeraten. Den Angaben zufolge erlitten der 22-jährige Marokkaner und der 31 Jahre alte Algerier dabei Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Wegen der Schwere der Verletzungen des Jüngeren habe sich der Verdacht eines versuchten Tötungsdeliktes ergeben, teilte die Polizei mit. Der 31-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die Tat hatte sich laut Polizei bereits am Freitag ereignet, war aber erst am Samstag angezeigt worden.

Von LVZ