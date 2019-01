Trebsen

Einen verwirrenden Blaulichteinsatz gab es am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr. Mehrere Einsatzfahrzeuge der Feuerwehren aus Hohnstädt und Grimma, darunter die Drehleiter und Löschtankautos, sowie Rettungsdienst und Polizei rasten mit Sondersignal aus Grimma kommend in Richtung Autobahn. Dort verteilte sich die Blaulichtarmada in alle Himmelsrichtungen. Einige Fahrzeuge waren ins Gewerbegebiet abbogen, andere hielten am Mercedes-Autohaus an und wieder andere fuhren über die Autobahn A14, um kurz dahinter nach links in Richtung ehemaliges Trockenwerk abzubiegen.

Unklarer Einsatzort

„Die Meldung war unklare Rauchentwicklung an der B 107, jedoch ohne genauere Zielangabe“, sagte einer der Kameraden am Mercedes-Autohaus. Von dort aus war dann tatsächlich in nordöstlicher Richtung eine relativ große Qualmwolke zu beobachten. Also an jenem Ort, den schon andere Einsatzfahrzeuge angesteuert haben. Daraufhin konzentrierte sich der Einsatz auf diese Stelle, wo in der Tat ein brenzlicher Geruch samt Qualm auszumachen waren.

Alles nur Schall und Rauch

Doch den verursachte ein stark paffender Schornstein auf dem Gebäude eines dort ansässigen Festbrennstoffhändlers. Damit entspannte sich die Situation der Einsatzkräfte. Dennoch wollte man diese ungewöhnlich starke Rauchentwicklung aus dem Schlot nicht auf sich beruhen lassen.

Nicht der Vollmond konnte den Einsatzkräften den Weg zum Einsatzort zeigen, viel mehr ist es ein stark qualmender Schornstein gewesen, der einen verwirrenden Blaulichteinsatz in Grimma-Hohnstädt verursacht hat. Quelle: fsw-foto / Frank Schmidt

Weshalb ein Schornsteinfeger zurate gezogen wurde, der die Feuerstelle begutachten sollte, sagte Michael Grimm von der Grimmaer Feuerwehr. Dem Fachmann war es dann überlassen, weitere Maßnahmen zum Brandschutz an dieser Feuerstelle zu ergreifen.

Von fsw