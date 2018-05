Ilmenau

Bei einem Einsatz in einem Krankenhaus in Ilmenau ist eine Polizistin verletzt worden. Die Klinik hatte die Polizei am Samstag angefordert, um eine psychisch auffällige 28 Jahre alte Frau zu bändigen, die aus dem Krankenhaus fliehen wollte.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wehrte sich die Frau vehement gegen das Personal des Krankenhauses und der Polizei. Demnach trat sie um sich und verletzte dabei die Polizistin an Fuß und Hand. Die 28-Jährige wurde in eine geschlossene Anstalt gebracht.

Von LVZ