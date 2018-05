Bautzen

Bei einer Massenkarambolage auf der Autobahn 4 zwischen Burkau und Ohorn (Landkreis Bautzen) sind am Sonntag vier Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizeidirektion Görlitz waren sieben Fahrzeuge in den Unfall verwickelt. Ein Autofahrer war kurz vor dem Rastplatz „Rödertal“ in ein Stauende gefahren.

Mehrere Fahrzeuge fuhren in die Unfallstelle. Die Autobahn in Richtung Dresden musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Der Verkehr staute sich bis zu 15 Kilometer. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 20 000 Euro. Am Nachmittag löste sich der Stau langsam auf, wie die Polizei weiter mitteilte.

LVZ