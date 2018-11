Altkirchen

Am Samstagabend wurden gegen 18.30 Uhr Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei nach Altkirchen zu einem schweren Verkehrsunfall gerufen. Dort war am Ortsausgang ein VW Golf in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einem Baum geprallt. Sowohl der Fahrer (20) als auch seine drei Mitfahrer im Alter von 20 bis 21 Jahren wurden bei dem Unfall zum Teil schwer verletzt und mussten nach notärztlicher Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Glücklicherweise konnten sich die vier jungen Männer noch rechtzeitig selbst aus dem zerstörten Pkw befreien, bevor dieser schließlich in Flammen aufging und komplett ausbrannte, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Von ovz