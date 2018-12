Mügeln

Den Abend des ersten Weihnachtsfeiertages hatten sich die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Mügeln sicher anders vorgestellt. Anstatt in Familie Weihnachten zu feiern, gab es eine Alarmierung. In der Mühlgasse, in der Nähe des Marktes, war ein Feuer in einem Carport entdeckt worden. In dem Carport waren mehrere Fahrzeuge des Pflegedienstes Döge abgestellt. Zwei Fahrzeuge hatten Feuer gefangen und mussten gelöscht werden.

Schnelles Eingreifen der Feuerwehr

Durch das schnelle Handeln der Kameraden konnte ein schwerer Brand verhindert werden. Bürgermeister Johannes Ecke bedankte sich bei seinen Kameraden für den schnellen Einsatz. Ein ganz besonderer Dank ging an den aufmerksamen Bürger, der das Feuer entdeckt und schnell gemeldet hatte. Vermutlich handelt es sich bei diesem Brand ebenfalls wieder um Brandstiftung. Die Polizei ermittelt. Der Brand am ersten Weihnachtsfeiertag erinnert an einen ähnlichen Brand am 6. Dezember. Am Nikolaustag stand in der Hackstraße ebenfalls ein Carport in Flammen auf. Auch in diesem Fall wurde ein Fahrzeug vernichtet.

Einsatz an der Oschatzer Lesehütte

Verhältnismäßig ruhig blieb es an den Feiertagen für die Kameraden der Feuerwehr Oschatz. Am Morgen des 1. Feiertages wurden sie kurz vor 7 Uhr alarmiert. Ursache war, dass die letzte verbliebene Hütte des Weihnachtsmarktes, die Lesehütte auf dem Neumarkt, im hinteren Bereich leicht in Brand geraten war. „Aufmerksame Spaziergänger bemerkten es und schlugen Alarm“, so Wehrleiter Lars Natzke. Der Brand konnte schnell abgelöscht, ein Übegreifen der Flammen auf den direkt daneben stehenden Weihnachtsbaum verhindert werden. Zur Brandursache ist noch nichts bekannt, die Polizei habe die Ermittlungen dazu aufgenommen, so Natzke. Alarmiert hatte die Leitstelle zu diesem Brand auch die Wehr aus Wermsdorf. Diese konnte jedoch auf dem Weg gen Oschatz wieder kehrt machen und brach den Einsatz ab. Einen weiteren Einsatz, Nummer 337 in diesem Jahr, absolvierte die Oschatzer Wehr am Morgen des zweiten Weihnachtsfeiertages. Nach Angaben Lars Natzkes wurden die Kameraden zu einer Türöffnung gerufen.

Von Hagen Rösner und Christian Kunze