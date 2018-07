Wintersdorf

Die Polizei und ein Tierhalter im Meuselwitzer Ortsteil Wintersdorf (Kreis Altenburger Land) suchen nach einem entlaufenen oder gestohlenen Känguru und seinem Nachwuchs. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, verschwand das ausgewachsene Känguru mit Jungtier im Beutel vermutlich in der Nacht zum Mittwoch.

Schuld an dem Verlust sind offenbar unbekannte Diebe, die den Weidezaun einer Koppel an der Waltersdorfer Straße aufgeschnitten haben. Die Täter hatten es auf die dortige Spendenbox abgesehen. Ob sie auch das Känguru stahlen, ist nicht sicher. Als eine Möglichkeit gilt auch, dass das Tier selbstständig die Flucht durch den offenen Zaun angetreten hat. Erst am Mittwoch entdeckte der Besitzer den Schaden und den Verlust.

