Dresden -

Ein Zehnjähriger ist am Sonntagnachmittag beim Baden in der Elbe in Dresden tödlich verunglückt. Der Junge sei in der Nähe des Fähranlegers Johannstadt ins Wasser gestiegen und wahrscheinlich von der Strömung mitgerissen worden, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte.

„Es war ein Badeunfall, Fremdverschulden liegt nicht vor“, so die Polizei. Feuerwehrleute konnten das Kind schließlich an einem Pfeiler der Albertbrücke aus dem Fluss bergen, berichtete DNN.de. Einsatzkräfte reanimierten den Jungen zunächst und brachten ihn dann in ein Krankenhaus. Dort starb das Kind dann allerdings am Sonntagabend.

Von LVZ