Dresden

Der am vergangenen Wochenende beim Baden in der Elbe in Dresden verunglückte Junge ist an Sauerstoffmangel gestorben. „Das ist laut vorläufigem Obduktionsergebnis die Todesursache“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Donnerstag. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es nicht, allerdings stehen das schriftliche Gutachten und die Ergebnisse feingeweblicher Proben noch aus. „Wir gehen davon aus, dass er ertrunken ist.“ Die Rechtsmediziner konnten allerdings keine typischen Anzeichen dafür wie Wasser in der Lunge im Körper des Zehnjährigen finden. Der Junge sei mehr als 97 Minuten reanimiert worden, hieß es weiter.

Das syrische Flüchtlingskind war am Sonntag in dem Fluss plötzlich verschwunden und später etwa einen Kilometer flussabwärts an einer Brücke aus dem Wasser gezogen worden. Alle Rettungsversuche blieben erfolglos, der Junge starb laut Polizei im Krankenhaus. Sie geht von einem tragischen Badeunfall aus. Zum genauen Todeszeitpunkt konnte der Sprecher der Staatsanwaltschaft nichts sagen.

Von LVZ