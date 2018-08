Leipzig

Auf der A14 sind bei zwei Unfällen am Samstag insgesamt fünf Menschen verletzt worden, darunter zwei Kinder. Zwischenzeitlich war die Autobahn in beide Richtungen voll gesperrt. Seit rund 15.20 Uhr sind die Sperrungen aufgehoben, es kommt aber noch zu langen Staus.

Wie es aus dem Führungs- und Lagezentrum der Polizei zu LVZ.de hieß, ereignete sich der erste Unfall gegen 11.10 Uhr zwischen Grimma und Klinga in Richtung Leipzig. Ein Opel fuhr in ein Stauende und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Beim Versuch des Fahrers, auf die linker Spur auszuweichen, streifte das Auto zwei andere Wagen und geriet in Brand. Zwei Kinder wurden bei dem Crash verletzt. In welchem Wagen sie saßen und wie schwer die Verletzungen sind, konnte die Polizei noch nicht sagen.

Rund eine Stunde später passierte an der gleichen Stelle auf der Gegenfahrbahn der nächste Unfall. Dort hatte sich vermutlich durch Gaffer ein Stau gebildet. Am Stauende kollidierten fünf Fahrzeuge miteinander, drei Menschen wurden verletzt. Laut Polizei ist der genaue Unfallhergang noch unklar.

Zwischenzeitlich war die A14 in beide Richtungen voll gesperrt. Es kam zu langen Staus.

Von luc