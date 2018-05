Mügeln

Seit mehr als zwei Jahren hat sich an der Stelle, an der sich die Ortsumgehung

Mügeln (Staatsstraße 31) und die Straße von Schweta nach Hohenwussen kreuzen, kein Unfall mehr ereignet. Diese ruhige Zeitspanne hat am Freitag ein jähes Ende gefunden. Am Vormittag stießen hier zwei Fahrzeuge zusammen.

Die Fahrerin eines schwarzen VW-Busses, der aus Richtung Zeicha und Hohenwussen kommend die S 31 überqueren wollte, übersah einen Kleintransporter, der auf der Ortsumgehung von Naundorf nach Mügeln unterwegs war, und nahm dem Kleintransporter die Vorfahrt. Der Volkswagen landete infolge der Kollision, die sich gegen 7.25 Uhr ereignete, auf der Seite.

Zur Galerie Am 25. Mai 2018 hat sich seit mehr als zwei Jahren wieder ein Unfall auf der S31 am Abzweig Hohenwussen ereignet.

Sachschaden wird auf 8000 Euro geschätzt

Die 53-jährige Fahrerin des Kleinbusses wurde leicht verletzt und musste ambulant behandelt werden, ebenso wie der 74-jährige Fahrer des Kleintransporters, der gegen Mittag aber bereits entlassen werden konnte. Die Polizei sicherte die Unfallstelle und sperrte die Kreuzung ab.

11.30 Uhr konnte der Einsatz für beendet erklärt werden. Der vorläufige Sachschaden wird auf 8000 Euro geschätzt, gab Katharina Geyer von der Polizeidirektion Leipzig bekannt.

Von Christian Neffe