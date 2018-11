Rötha

Zwei Hausbewohner im Alter von 55 und 59 Jahren sind am Dienstag durch einen Brand in einer leerstehenden Wohnung im fünften Stock eines Plattenbaus in Rötha verletzt worden. Die Männer wurden mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei Mittwochfrüh mitteilte. Sie hielten sich nicht in der brennenden Wohnung auf, sondern wurden laut Polizei von dem Rauch im Treppenhaus getroffen.

Zur Brandursache und zur Schadenshöhe konnten die Beamten zunächst keine Angaben machen. Ebenfalls unklar ist noch, ob das Haus geräumt werden musste. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von LVZonline