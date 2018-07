Beilrode/Packisch

Gleich zwei Fälle von gesprengten Zigarettenautomaten gab es in der Nacht zu Mittwoch im Nordosten des Landkreises Nordsachsen. In Beilrode sowie im Arzberger Ortsteil Packisch beschädigten die unbekannten Täter dabei die beiden Zigarettenautomaten mittels Pyrotechnik sehr stark. Nach ersten Erkenntnissen gelang es den Tätern, an die Tabakwaren zu gelangen, so die Polizei.

Da beide Tatorte eine gewisse Nähe aufweisen wird geprüft, ob beide Sachverhalte im Zusammenhang stehen. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche in den betroffenen Ortschaften oder auf der Ortsverbindung S25 Auffälligkeiten beobachtet haben.

Diese können sich bei der Kriminalaußenstelle Torgau, Husarenpark 21, Telefon 03421/756325 oder bei der Kripo, Dimitroffstraße 1 in Leipzig, Telefon 0341/96646666 melden.

Von LVZ