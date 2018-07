Gotha

Ein sieben Jahre altes Mädchen hat sich im Nichtschwimmerbecken eines Freibads in Gotha das Bein eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Das Mädchen sei am Freitag beim Ausstieg zwischen Beckenrand und Haltestange gerutscht und habe sich so das Bein eingeklemmt, teilte die Polizei Gotha am Samstag mit. Die Siebenjährige habe sich nicht aus eigener Kraft befreien können. Die alarmierte Feuerwehr setzte ein Spreizgerät ein, um das Mädchen zu befreien. Das Kind blieb unverletzt.

Von LVZ