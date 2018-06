Bad Düben/Söllichau

Auf die Heide-Bahn ist am Samstag während der Fahrt durch die Dübener Heide ein Baum gestürzt und hat den Triebwagen stark beschädigt. Der Vorfall ereignete sich zwischen dem Streckenabschnitt Söllichau und Bad Düben, wie die Mitteldeutsche Zeitung berichtet.

Der Baum habe einen Durchmesser von 60 Zentimetern gehabt, sagte der Söllichauer Ortsbürgermeister Dirk Koch dem Blatt. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Heidedorf kamen zum Einsatz und beräumten das Gleis. Der Triebwagen kam anschließend in eine Werkstatt.

Die zwölf Reisenden, die von Lutherstadt Wittenberg Richtung Eilenburg unterwegs waren, blieben unverletzt. Sie wurden per Bus nach Eilenburg gebracht. Die Fahrgäste aus Bad Düben nahmen freiwillig einen Fußmarsch in die Kurstadt auf sich.

Die Heide-Bahn war zwischen Sachsen und Sachsen-Anhalt durch die Dübener Heide im Einsatz. Die Bahn fährt zu saisonalen Anlässen wie dem Fest „Luthers Hochzeit“ und dem Eilenburger Stadtfest am vergangenen Wochenende.

Zwischenfälle gab es auf der Zugverbindung immer wieder. So krachte im August 2017 in Bad Düben ein Transporter in die Bahn.

Von LVZ