Zwölfjähriger Junge wohlbehalten aufgetaucht

Chemnitz/Flöha - . Die Polizei hat den seit Freitag vermissten zwölfjährigen Jungen aus Chemnitz gefunden. Ihm gehe es gut, teilten die Sicherheitskräfte in Chemnitz am Montagmorgen mit. Um kurz nach acht Uhr am Montagmorgen trafen die Beamten das Kind vor seiner Schule an. Wo es das Wochenende verbracht hat, war zunächst unklar.

Der Junge hatte am Freitag gegen 14.30 Uhr seine Schule verlassen, war aber nicht nach Hause gekommen. Die Eltern hatten sich daraufhin am Samstagmittag bei der Polizei gemeldet. Die überprüfte am Sonntag mehrere Anlaufpunkte, konnte den Jungen aber nicht ausfindig machen. Auch die Befragung von Klassenkameraden lieferte keine Anhaltspunkte.

Von LVZ