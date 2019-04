SCHKEUDITZ

Hochbetrieb an den Papitzer Lachen am Freitagnachmittag: Mitarbeiter des DHL-Drehkreuzes Leipzig und des Staatsbetriebes Sachsenforst gehen im Auenwald zwischen Schkeuditz und Dölzig die erste gemeinsame Aufforstungsaktion des Jahres an und setzen damit eine Tradition fort, die 2016 begann.

„Unsere Mitarbeiter haben bisher schon weit über 15 000 Bäume in der Region gepflanzt“, verkündet DHL-Sprecher Mattias Persson. Auch diesmal hätten sich wieder rund 25 Kolleginnen und Kollegen gemeldet, um in ihrer Freizeit bei Aufforstungsarbeiten zu helfen. Eingewiesen und angeleitet werden sie von Forstdirektor Andreas Padberg und seinem Team vom Forstbezirk Leipzig. Diese zeichnen auch für Planung, Flächenbereitstellung, Materialbeschaffung und fachliche Anleitung verantwortlich.

Diesmal wird gesät und nicht gepflanzt

Obwohl viele der DHL-Helfer schon mehrfach dabei waren und über reichlich Erfahrung verfügen, ist die Aufgabe diesmal auch für sie neu. An den Papitzer Lachen werden keine Bäume gepflanzt, sondern gesät. Andreas Padberg hat rund 250 Kilogramm Eicheln mitgebracht, die nun in den vorbereiteten Waldboden gesteckt werden müssen. „Das ist natürlicher als eine Pflanzung und bei Eichen auch wesentlich sinnvoller“, erläutert der Forstdirektor. „Eichen haben tiefe Wurzeln. Wenn man sie aus der Baumschule holt und einpflanzen will, kann die Pfahlwurzel beschädigt werden.“ Das könne bei der Aussaat nicht passieren. Dennoch habe auch diese Variante der Aufforstung ihre Tücken. Man brauche viele Eicheln, da nicht aus allen ein Sprössling gedeiht. Pro Hektar müssen 250 Kilogramm Eicheln gesteckt werden, damit dann in ein paar Jahren etwa 8000 Stieleichen auf diesem Terrain stehen. „Das können wir uns in diesem Jahr leisten. Wir hatten 2018 ein sogenanntes Mastjahr, es gab Eicheln im Überfluss“, sagt Padberg.

Ohne menschliches Zutun sterben Eichen im Auwald aus

Die Eiche sei für einen Auenwald ein prägender Baum, erklärt der Forstdirektor seinen fleißigen Helfern vor Beginn des Einsatzes. Die Bestände seien unter den gegebenen Bedingungen jedoch nicht in der Lage, sich selbst zu verjüngen. Ohne menschliches Zutun würden sie aus dem Auenwald verschwinden. Darum sind Maßnahmen wie diese so wichtig – auch wenn die Aufforstung eines Hektars inklusive Pflege rund 15 000 Euro kostet, bis dort stabile Eichen stehen.

Reinhard Wohlauf (74) und Dietmar Hoffmann (59) sind schon zum dritten Mal dabei. Sie bilden an diesem Freitag eines der Saat-Teams. Hoffmann sticht alle 20 Zentimeter ein Loch vor, Wohlauf steckt die Eicheln hinein und füllt Erde darüber. „Tolle Atmosphäre, frische Luft und was wir hier tun, ist nachhaltig“, sagt Hoffmann und strahlt. Und Wohlauf ergänzt: „Obwohl wir beide leidenschaftliche Hobbygärtner sind, lernen wir hier auch immer was Neues dazu.“ So zum Beispiel, wie wichtig der Wildzaun ist, den andere DHL-Mitarbeiter gerade rund um das Aufforstungsgebiet ziehen. Der soll nicht nur vor Wildschweinen schützen, für die Eicheln eine willkommene Mahlzeit darstellen, sondern später auch vor Rehen. „Die fressen Triebe von jungen Eichen für ihr Leben gern“, haben Wohlauf und seine Kollegen erfahren.

Von Rainer Küster