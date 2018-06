Leipzig

Mehr als 30 000 Besucher kamen am Wochenende zum „Kids&Family-Day“ auf den Flughafen Leipzig-Halle. Auf der Festwiese neben dem Parkhaus hatten die Schausteller für das zehnte Familienfest ein 35 Meter hohes Riesenrad aufgebaut sowie Karussels, Hüpfburg, Kletterturm, Kinderbaustelle, Mal-und Bastelstraßen. Eine Technik-Ausstellung der Flughafenfeuerwehr und ein Wasserpool gehörten ebenfalls zum Angebot. Es gab Rundflüge mit dem Doppeldecker AN 2, Rundfahrten über das Flughafengelände. DHL stellte sein Drehkreuz für Luftfracht vor. Viele Besucher schauten sich die historische IL 18 an oder eine DHL-Frachtmaschine von innen an. Im Terminal B hatte der Flughafen einen großen Fernsehmonitor und Sitzreihen aufgestellt – Public Viewing zur Fußball-WM. Mit der starken Besucherresonanz an beiden Tagen zeigte sich Flughafen-Sprecher Sprecher Uwe Schuhart zufrieden.

Von Michael Strohmeyer