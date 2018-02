Schkeuditz. Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist eine 80-jährige Seniorin am Mittwochmorgen auf der Leipziger Straße in Schkeuditz schwer verletzt worden. Laut Polizei wurde die Frau in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die 30-jährige Autofahrerin musste nach einem Schock ebenfalls medizinisch behandelt werden.

vm