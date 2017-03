Der Flughafen Leipzig/Halle hat in diesem Jahr seinen 90. Geburtstag – und gilt damit als einer der ältesten noch betriebenen Airports weltweit. Im April 1927 landete die erste Maschine auf dem neuen Mitteldeutschen Zentralflughafen Halle/Leipzig in Schkeuditz. In einer zwölfteiligen Serie blickt die LVZ auf die Historie des Airports zurück. Im ersten Teil geht es um Flugpioniere.