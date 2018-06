Schkeuditz

Seit einigen Tagen ist sie bereits mit noch durchgestrichenen Verkehrsschildern angekündigt, die Sperrung der A 9-Abfahrt Schkeuditz/Großkugel aus Richtung Schkeuditzer Kreuz kommend. Am Freitagmittag, 12 Uhr tritt sie in Kraft und gilt bis zum Sonntagabend, um 22 Uhr. Auch die B 6 ist im Bereich der neuen Zufahrt zum Airportpark gesperrt. Dort liegt auch die Ursache: Die Straße soll an die B 6 angebunden werden und bekommt jetzt eine Asphaltdecke. Eine Umleitung ist über Bierweg (B 186), Thomas-Müntzer- und Ermlitzer Straße, über Ermlitz, Raßnitz, die L 168 und Gröbers ausgewiesen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Von rohe