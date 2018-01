AN-124-Rekord der Volga-Dnepr-Airline am Flughafen Leipzig/Halle

Schkeuditz. Am Schkeuditzer Airport wurde am Freitag ein neuer Rekord erreicht: Sieben Antonow AN 124 – das größte in Serie produzierte Frachtflugzeug der Welt – konnten am Flughafen Leipzig/Halle gezählt werden. Das Besondere: Alle sieben Maschinen gehören zur Volga-Dnepr-Airline. Bereits im März 2011 nämlich standen schon einmal sieben AN 124 nebeneinander, damals noch am Frachtbereich Süd. Doch nur vier der damals sieben gehörten zur russischen Flotte, drei AN 124 trugen die Bemalung „Antonov Design Bureau“ und gehörten zur ukrainischen Antonov-Airline.

Die siebente AN 124 steht seit geraumer Zeit auf der alten Start- und Landebahn Süd des Flughafens Leipzig/Halle. Im Hintergrund ist ein Iljuschin Il 76 der Volga-Dnepr-Airline zu sehen. Quelle: Roland Heinrich

Vor dem Wartungshangar der Amtes (Aircraft Maintanance and Engineering Service GmbH) waren allein sechs AN 124 geparkt. Ein siebentes dort postiertes Flugzeug war eine Boeing der CargoLogicAir. Die ist eine britische Frachtfluggesellschaft mit Sitz in Stansted, gehört als ein Tochterunternehmen aber ebenfalls der Volga-Dnepr-Gruppe an. Die siebente AN 124 ist auf der alten Start- und Landebahn Süd des Schkeuditzer Flughafens abgestellt und befand sich am Sonntagvormittag auch noch dort. Vor dem Amtes-Hangar waren jedoch nur noch fünf AN 124 zu zählen.

