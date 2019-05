Schkeuditz

Es war ein würdevoller Abschied: Am Dienstag wurde Ilse K., die Schkeuditzer Rentnerin, die Anfang März einem Raubüberfall zum Opfer fiel und in dessen Folge verstarb, im kleinen Kreis auf dem Friedhof in Papitz beigesetzt. Gemeinsam mit Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU) begleiteten einige Bekannte die Frau auf ihrem letzten Weg.

Für die Beisetzung war formal die Stadt Schkeuditz zuständig, da Ilse K. keine Angehörigen mehr hat. Bereits im Vorfeld hatte Bergner versichert, dass in Würde Abschied genommen werde. Er verurteilte das Verbrechen erneut aufs Schärfste.

Ende Februar war die Rentnerin in der Robert-Koch-Straße mutmaßlich von einem 17-Jährigen überfallen worden. Die 88-Jährige stürzte dabei und verletzte sich so schwer, dass sie kurz darauf im Krankenhaus starb. Während der Ermittlungen kam heraus, dass die Rentnerin bereits am zweiten Weihnachtsfeiertag Opfer eines Raubüberfalls geworden war.

Die Anteilnahme in Schkeuditz war groß, Nachbarn stellten immer wieder Kerzen und Blumen an die Unglücksstelle. Sie planen ein Gedenken an Ilse K. – entweder einen Gedenkstein oder einen Baum an jener Bank, auf der die Verstorbene gerne gesessen hatte. Eine Kontaktaufnahme mit der Stadt habe dazu bereits stattgefunden, heißt es.

