Schkeuditz. Wer gern im Umfeld der Weißen Elster durch die Landschaft spaziert, dem fiel in den letzten Monaten ein nicht verschwinden wollender Schandfleck auf. „Seit über einem Jahr ist hier eine Baustelle. Die Gitter fallen um, die offenen Löcher liegen frei da und nichts tut sich. Das ist doch ein unhaltbarer Zustand“, schimpfte zum Beispiel Ingrid Wagner. Die 66-Jährige geht dort gern mit ihrem Mann spazieren und hatte sich zum Jahresende empört an die LVZ gewandt.

Eine Nachfrage in der Schkeuditzer Stadtverwaltung löste bei Oberbürgermeister Jörg Enke (Freie Wähler) sofortige Aktivitäten aus. „Dieser Vorfall ist uns noch nicht zu Ohren gekommen. Wir müssen uns da erst einmal informieren“, sagte er und ließ sich an seinem Tablet auf einem Luftbild gleich die genaue Stelle zeigen, um die es geht. Kurz darauf informierte die Stadtverwaltung, dass in dem betreffenden Uferbereich Sachsens Landestalsperrenverwaltung (LTV) tätig war und offenbar mit einem Fahrzeug eingebrochen ist. „Die Bürger müssen gar nicht so lange warten und können mit solchen Hinweisen auch jederzeit an die Stadtverwaltung herantreten. Wenn wir etwas erfahren, werden wir auch handeln“, versicherte Enke.

Von der LTV war zu erfahren, dass sie im Februar 2016 am Ufer der Weißen Elster einen abgestorbenen Baum entfernen wollte. „Der dafür eingesetzte Bagger ist dabei auf dem zuführenden Weg in eine alte unterirdische Leitung eingebrochen, deren Existenz uns bis zu diesem Tag nicht bekannt war. Deshalb können wir auch nichts zu deren Verlauf oder Verwendungszweck sagen“, informierte Bianca Anwand von der LTV-Pressestelle. Da der Eigentümer der Leitung nicht ermittelt werden konnte, sei im Dezember der Eigentümer des Flurstückes, eine Privatperson aus der Region, zwecks Schadensregulierung angeschrieben worden. Anwand: „Dabei wurde angeboten, die Schadensbeseitigung durch die zuständige Flussmeisterei Leipzig durchführen zu lassen. Eine Antwort steht bislang noch aus.“

So konnte auch noch nicht mitgeteilt werden, wann es wie mit der alten Leitung weitergeht. Doch die umgekippten Absperrzäune sollen wieder aufgestellt werden, sodass die Baustelle dann wie zuvor gesichert ist, versprach die LTV-Sprecherin.

Von Olaf Barth