Schkeuditz. Am Donnerstag-Mittag, gegen 11.40 Uhr, gingen in Schkeuditz die Sirenen. Im Rathaus soll ein Brandmelder ausgelöst haben, hieß es von der Leitstelle. Die Schkeuditzer Feuerwehr wurde zum Rathausplatz 1 geschickt. Mit Blaulicht waren dann kurze Zeit später mehrere Fahrzeuge angerückt. Das Rathaus jedoch befindet sich am Rathausplatz 3. Unter der von der Leitstelle angegeben Adresse ist das Rathaus-Carrée zu finden. In beiden Objekten suchten die Kameraden, fanden jedoch nichts. Ein herbeigeeilter Techniker der Firma Siemens gab dann am Fahrzeug der Einsatzleitung Aufklärung. Er sei mit der Wartung der Brandmeldeanlagen in ganz Schkeuditz beauftragt und müsse bei der vier Mal im Jahr stattfindenden Überprüfung auch Alarme auslösen, die mit der Leitstelle aber abgesprochen würden. Zur Einsatzauslösung dürfe es eigentlich nicht kommen. Schon am Mittag des Vortages wurden die Kameraden zu einem Fehleinsatz in das Gewerbegebiet gerufen. Dort prüfte der Techniker ebenfalls.

Von rohe