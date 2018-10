Schkeuditz

Die Anzahl der Drogenkonsumenten in Sachsen ist nicht gestiegen, dennoch ist sie dreimal so hoch wie der Bundesdurchschnitt. Abhängige greifen vor allem zu Crystal Meth. Damit Betroffene in Sachsen Hilfe und Unterstützung bekommen, wurden drei Häuser zu sozialtherapeutischen Wohnstätten umgebaut. Die Eröffnung der Einrichtung in Altscherbitz fand am Montag statt. „Eine weinende Mutter stand vor mir“, so begann Sachsens Sozialministerin Barbara Klepsch ihr Grußwort bei der Eröffnung der neuen Wohnstätte im Sächsischen Krankenhaus. Die jüngste Tochter der Frau, von der Klepsch berichtete, habe Geld von ihren Eltern gestohlen und ihre Lehre abgebrochen. „Jeder, der die Erfahrung mit Drogenopfern im näheren Umfeld gemacht hat, weiß, wie schwer es für die Betroffenen ist in ihr Leben zurückzukehren“, sagte die Ministerin. Die Gesellschaft habe die Aufgabe, hinzuschauen und Betroffenen zu helfen.

Fast bezugsbereit: 18 Personen haben Platz

Die Räumlichkeiten von Haus 15 auf dem Gelände des Altscherbitzer Krankenhauses sind fast bezugsbereit. In den meisten Räumen befinden sich schon Betten, Tische und Stühle. Bäder und die Gemeinschaftsküche sind ausgestattet und funktionieren. Ärzte und Therapeuten stehen schon bereit. Zunächst soll am 1. November eine Etage bezogen werden. Danach werden stetig mehr Patienten aufgenommen. In der Wohnstätte, die schon als Bettenhaus gebaut wurde, ist für 18 Frauen und Männer Platz.

Das Gebäude steht seit etwa 110 Jahren auf dem Gelände und hat schon viele Insassen gesehen. Vor dem Umbau zur sozialtherapeutischen Wohnstätte befanden sich an den Fenstern noch Gitterstäbe. Nun ist es eine Herberge für junge Drogenabhängige mit viel Platz und offenen Räumen. „Betroffene müssen aus ihrem Umfeld herauskommen“, weiß die Verwaltungsdirektorin des Sächsischen Krankenhauses, Doreen Neu. Die richtige Behandlung werde individuell mit den Patienten erarbeitet.

Gartenarbeit soll zu einem geregelten Alltag führen

Um wieder einen geregelten Alltag zu führen und ins Arbeitsleben zurückkehren zu können, würden die Patienten in verschiedene Arbeitsgruppen eingeteilt. Beispielsweise sollen sie die Arbeit in der Gärtnerei übernehmen, denn auf dem Gelände der ehemaligen Pflege- und Heilanstalt gibt es mehrere Gewächshäuser. „So kann ein Alltag außerhalb des gewohnten Umfeldes hergestellt werden“, erklärte Neu. Außerdem lernten die Patienten, mit dem Arbeitsdruck umgehen zu können.

Frauen und Männer, die die Einrichtung bewohnen werden, würden weiterhin gemeinsam kochen. Die Gemeinschaftsküche ist groß und hat mit der offenen Kochinsel viel Platz.

Enge Zusammenarbeit mit dem Krankenhaus

Sollten die Patienten einen Rückfall erleben, fangen die psychiatrischen Einrichtungen des Krankenhauses sie auf. „Wir werden eng mit dem Krankenhaus zusammenarbeiten“, sagte Holger Herzog, Geschäftsführer der SZL Suchtzentrum Leipzig. In den vergangenen 14 Monaten habe es keinen Mangel an Anteilnahme und Anregungen gegeben, erzählte der Geschäftsführer weiter.

„Obwohl dies kein freudiger Anlass ist, freut es mich, dass wir die Einrichtung heute eröffnen. Trotzdem muss noch mehr getan werden. Wir haben weitere Hilfe für Suchtkranke in unserem Doppelhaushalt fest verankert“, versprach Klepsch. Jeder Betroffene habe ein individuelles Schicksal zu tragen, weiß die Sozialministerin. Daher sei es wichtig, dass es genügend Einrichtungen gebe, die die Betroffenen auffangen.

Von Nicole Grziwa